اليونيسيف تدين قتل إسرائيل 3 أطفال لبنانيين في غارة جوية

أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، الأحد، مقتل 3 أطفال من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وقالت اليونيسيف، في بيان، إنها "تدين بشدة وتستنكر مقتل ثلاثة أطفال من عائلة واحدة في غارة جوية جنوب لبنان".

وأضافت أن "استهداف الأطفال أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره، فلا يجوز أبدا أن يدفع أي طفل حياته ثمنا للنزاع".

وتابعت اليونيسيف: "يجب أن تتوقف الأعمال العدائية فورا لضمان حماية كل طفل".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على بنت جبيل أسفرت عن مقتل 5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، في خرق جديد لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

من جهته، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إنه لن يكون هناك سلام مع إسرائيل على حساب دماء أطفال لبنان، مستنكرا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة بنت جبيل، وأدت إلى مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال.

وناشد عون المجتمع الدولي "بذل كل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدولية، لا سيما الدول الراعية لإعلان 27 نوفمبر 2024 (وقف إطلاق النار) والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية والتزام الإعلان المذكور".

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 276 شهيدا و613 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.