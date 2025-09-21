31 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

استشهد 31 فلسطينيًا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأحد، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ716 للإبادة.

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفلسطينية «وفا» باستشهاد مواطن، برصاص قوات الاحتلال في بلدة المغراقة وسط القطاع.

وقال إن أربعة مواطنين وإصابة آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأشار إلى استشهاد الحكيم أشرف محمد أبو محسن وزوجته وأطفاله، جراء قصف الاحتلال منزلهم في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأضاف أن 15 شهيدًا ارتقوا وأصيب وفقد آخرين تحت الأنقاض، باستهداف طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا لعائلة دغمش قرب مسجد إحياء السنة في حي الصبرة.

بدوره، استقبل مستشفى العودة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شهداء و23 إصابة، من بينهم 7 أطفال و9 سيدات نتيجة قصف طائرات الاحتلال في مخيمات وسط القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 65,208 شهداء، و166,271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.