حكومة اليمن: دعم السعودية يمثل دفعة قوية للحفاظ على استقرار العملة

اعتبر رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك، الأحد، تقديم السعودية دعما ماليا يمثل دفعة قوية للحفاظ على استقرار العملة الوطنية في البلاد التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وحسب بيان لمجلس الوزراء اليمني، التقى بن بريك السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أعرب خلاله عن شكره لتقديم دعم إضافي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بقيمة مليار و 380 مليون ريال سعودي، لدعم الموازنة الحكومية وتوفير المشتقات النفطية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي(الدولار يساوي 75ر3 ريال ).

واعتبر بن بريك أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويجسد الحرص الدائم للمملكة على مساندة الحكومة اليمنية في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وأوضح أن الدعم السعودي الجديد يمثل دفعة قوية لجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، إضافة إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي شرعت فيها الحكومة خلال الفترة الماضية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

واستعرض بن بريك "ما أنجزته الحكومة في مجال الإصلاحات والتي أثمرت في تقوية موقف العملة الوطنية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وما يتطلبه الحفاظ على ما تحقق وتعزيزه من دعم من شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة"، حسب البيان.

وأشار بن بريك إلى أولويات الحكومة العاجلة التي تركز على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين ومعركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

ويأتي هذا الدعم السعودي المقدر بنحو 370 مليون دولار في وقت تعاني الحكومة اليمنية أزمة مالية حادة عمقها استمرار توقف تصدير النفط منذ نحو ثلاث سنوات، جراء تداعيات الحرب المستمرة مع الحوثيين.