بشارة بحبح لعائلات المحتجزين الإسرائيليين: قصف الدوحة نسف اتفاق التبادل

أجرى رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح، وسيط ترامب غير الرسمي بين حماس والإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، زيارة إلى مقر عائلات المحتجزين الإسرائيليين.

وأكد خلال لقائه مع عائلات المحتجزين، أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة نسف الاتفاق المطروح لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، قال بحبح، إن «الهجوم الإسرائيلي ألحق ضررًا جسيمًا بمكانة قطر وسمعتها كوسيط».

وأضاف أن «القطريين كانوا ولا يزالون العامل الأهم في التوصل إلى اتفاق، وأن على إسرائيل اتخاذ خطوات لإعادتهم إلى طاولة الوساطة».

وأفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلاً عن مصدرين، السبت، بأن قطر طلبت اعتذارًا من إسرائيل عن هجومها على الدوحة، وذلك قبل استئناف وساطتها بين تل أبيب وحركة حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر المصدران أن «طلب الاعتذار» جاء من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الدوحة، الثلاثاء.

ووفقاً لمصدر مطلع، فقد أُثير الطلب القطري خلال اجتماعات روبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وحذر روبيو خلال زيارته الدوحة، الثلاثاء، من وجود إطار زمني قصير للغاية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف الحرب في غزة، معبراً عن أمله في استئناف قطر لدورها كوسيط، إلى جانب مصر، في المحادثات بين «حماس» وإسرائيل.

وأشار التقرير إلى تراجع الوساطة القطرية في مفاوضات غزة إثر القصف الإسرائيلي، غير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترى أنه «دون وساطة قطر سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين وإنهاء حرب غزة».