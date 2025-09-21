جامعة الفيوم تستقبل الطلاب الجدد بتنظيم مسابقات فنية وثقافية

نظّمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الفيوم عددًا من الأنشطة والفعاليات بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، تحت إشراف سلوى فؤاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، اليوم الأحد بالحرم الجامعي.

وأوضح الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الأنشطة التي تم تنظيمها شملت فعاليات رياضية تهدف إلى صقل مهارات الطلاب، إلى جانب إقامة عدد من المسابقات في الألعاب الجماعية والفردية.

كما أُقيمت مسابقات فنية وثقافية في مجالات الشعر، والزجل، والقصة القصيرة، والمقال، ومجلة الحائط.

وأكد أن الجامعة تعمل على الارتقاء بالمستوى الفكري والأخلاقي للطلاب، وبناء عقولهم، وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.

ومن جانبها أوضحت سلوى فؤاد أن الفعاليات شملت مجالات النشاط الاجتماعي، والجوالة والخدمة العامة، ولجنة الأسر، والنشاط العلمي والتكنولوجي، والمعسكرات والرحلات، والاتحادات الطلابية، وذلك بهدف تشجيع الطلاب القدامى والجدد على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.