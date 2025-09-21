المفوض السامي لحقوق الإنسان: السودان يشهد صراعا منسيا مع تصاعد العنف وتدهور الوضع الإنساني

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن السودان يشهد "صراعا منسيا حيث ترتكب فظائع خطيرة بحق المدنيين، بما في ذلك جرائم حرب وإعدامات".



وأضاف فولكر تورك:"لقد وثقت مفوضيتنا مقتل أكثر من 3 آلاف مدني منذ بداية عام 2025، مع استخدام العنف الجنسي كأداة حرب وتصاعد الهجمات على المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان بالقصف والغارات الجوية والطائرات المسيرة".



وأشار تورك إلى أن "الإفلات من العقاب يغذي دوامات الانتهاكات"، مؤكدا أن "المساءلة ومحاسبة المسؤولين هي السبيل الوحيد لوقف هذه الفظائع".

وحذر المفوض السامي من أن "التمييز الإثني والتحريض على العنف يهدد الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل"، مشددا على أن "الصراع تحول إلى أزمة حماية واسعة ومقلقة".

وأكد أن "24.6 مليون شخص يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، ويعيش 19 مليونا آخرين بلا مياه صالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، ومع تفشي وباء الكوليرا، ستزهق أرواح كثيرة أخرى إذا لم يتحرك المجتمع الدولي سريعا لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وأعرب تورك عن ترحيبه بالتقدم نحو هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر بدعم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، مؤكدا أن "هذه المبادرة قد تكون خطوة أساسية لإنقاذ حياة المدنيين".