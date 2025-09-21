وزارة الثقافة اللبنانية تنفي وجود أي أسلحة تعود لأحزاب في قلعة بعلبك

نفت وزارة الثقافة اللبنانية في بيان رسمي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات أدلى بها نائب سابق، زعم فيها استخدام قلعة بعلبك كمخزن للأسلحة من قبل جهات حزبية.



وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات "عارية من الصحة ولا تمت للحقيقة بأي صلة"، مؤكدة أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية هي الجهة الوحيدة المتواجدة داخل القلعة وتتولى مسؤولية حمايتها".



وأوضحت الوزارة أن "موقع قلعة بعلبك مصنف ضمن لائحة المواقع المعززة وفقا للبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي، ويحمل إشارة الدرع الزرقاء التي ترمز إلى حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع".

ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى الرجوع إليها للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمواقع الأثرية، مؤكدة أن هذه المواقع "خالية من أي مواد تحمل شبهات حولها".

ويأتي هذا البيان ردا على تصريحات أدلى بها النائب السابق أنطوان زهرا، زعم فيها أن "حزب الله" استخدم القلعة لعقود كمخزن للأسلحة، مشيرا إلى "مشاهدته مداخل مغلقة وعناصر حزبية داخل الموقع".