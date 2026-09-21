ممرض ينقذ طفلا أمام محطة قطارات أسوان ويرفض مكافأة أسرته: ثوابي عند الله

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، واقعة إنسانية أثارت تفاعلًا واسعًا، بعدما تمكن أحد أفراد هيئة التمريض بمستشفى أسوان الجامعي من إنقاذ طفل تعرض لحالة حرجة أمام محطة قطارات أسوان، قبل أن يرافقه إلى المستشفى لاستكمال الرعاية الطبية.

والتقت «الشروق» محمود عبدالقادر شحات، مشرف تمريض عناية الباطنة المتوسطة بمستشفى أسوان الجامعي، لكشف تفاصيل الموقف الذي تحول إلى قصة إنسانية حظيت بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وروى محمود عبدالقادر أنه كان يستقل دراجة بخارية «سكوتر» ويمر أمام محطة قطارات أسوان نحو الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، عندما لاحظ تجمع عدد من المواطنين ووجود حالة من الزحام، فتوجه إلى المكان لمعرفة ما يحدث.

وأضاف أنه فوجئ، عقب دخوله وسط المواطنين، بوجود دراجة وطفل ملقى على الأرض، يتراوح عمره بين 12 و13 عامًا، موضحًا أنه بادر بفحص الطفل بحكم طبيعة عمله وخبرته ودراسته في مجال التمريض.

وأوضح أن الفحص أظهر عدم وجود نبض لدى الطفل، وعلى الفور بدأ في إجراء الإنعاش الرئوي، بالتزامن مع استدعاء سيارة الإسعاف، مؤكدًا أنه واصل محاولات الإنعاش حتى وصولها.

وأشار إلى أنه رافق الطفل داخل سيارة الإسعاف إلى المستشفى، موضحًا أن الإنعاش الرئوي يستمر حتى عودة النبض أو وصول الحالة إلى المستشفى واستكمال الإجراءات الطبية اللازمة.

وتابع أن المفاجأة جاءت لاحقًا عندما شاهد منشورًا نشرته أسرة الطفل، أعلنت خلاله تحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء، ووجهت الشكر إليه على تدخله في الوقت المناسب ومساعدته في إنقاذ الطفل.

وكشف محمود عبدالقادر أن أسرة الطفل تواصلت معه لاحقًا، وأبدت رغبتها في تقديم هدية ومبلغ مالي له تقديرًا لما قام به، إلا أنه رفض ذلك، مؤكدًا أنه كان حريصًا على أن يكون ثوابه عند الله.

وأكد أن ما حدث معه لا يمثل واقعة استثنائية داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن الأطباء وأطقم التمريض يقدمون يوميًا مواقف إنسانية ويبذلون جهودًا كبيرة لإنقاذ المرضى، إلا أن كثيرًا منها لا يحظى بالظهور الإعلامي لأنها تحدث داخل المستشفيات بعيدًا عن أعين الجمهور.

واختتم محمود عبدالقادر حديثه بالتأكيد على أن ما حدث معه يمثل جزءًا من جهود الأطباء وأطقم التمريض اليومية لإنقاذ المرضى وتقديم الرعاية لهم في أصعب اللحظات.