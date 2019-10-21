ميجان ماركل: أتعرض لضغط أنا وهاري بسبب «الأسرة الملكية»

كشفت دوقة ساسكس ميجان ماركل، عن الضغط الذي تشعر به هي وزوجها الأمير هاري؛ بسبب الاهتمام الإعلامي المتزايد.

وتحدثت ميجان في فيلم وثائقي لشبكة "أي تي في" البريطانية عن الضغط الذي لا يحتمل الذي تتعرض له جراء تسليط الأضواء عليها دائما، حيث قالت إنها "لم تكن لديها فكرة" عن حجم الضغط الذي ستتعرض له عندما تصبح عضوا بالأسرة الملكية.

وقالت ميجان، 38 عاما، في الفيلم الوثائقي للصحفي توم برادباي، إن أصدقاءها حذروها من الزواج من هاري بسبب الإعلام؛ لأن ذلك الأمر "قد يدمر حياتها".

وكانت ميجان والأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، قد تزوجا في مايو 2018. وقد أنجبا طفلهما الأول آرتشي في مايو 2019.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن ميجان القول: "عندما قابلت زوجي أول مرة، كان أصدقائي يشعرون بالسعادة من أجلي لأنني سعيدة".

وأضافت: "لكن أصدقائي البريطانيين قالوا لي نحن واثقون أنه إنسان رائع، ولكن لا يجب عليك أن تتزوجيه لأن الصحف الشعبية البريطانية ستدمر حياتك".

وأوضحت: "لقد كنت ساذجة للغاية، وقلت لهم ما الذي تقولونه؟ هذا ليس منطقيا.. لن يرد ذكري في الصحف الشعبية".

وأشارت ميجان إلى أنها قبلت بأنها يجب أن تخضع للتدقيق الإعلامي، ولكنها أوضحت أنها تتعرض لتعليقات "غير حقيقة".

وقالت ميجان إنه من الضروري بالنسبة لها أن "تزدهر" و"تشعر بالسعادة"، مشيرة إلى أن التعرض للتدقيق الإعلامي غير المرغوب فيه ليس "الغرض من الحياة".

وأوضحت ميجان أنها حاولت "تبني ما اعتاد عليه البريطانيون من عدم إظهار المشاعر عند الشعور بالغضب " ولكنها تعتقد أن دفن المشاعر يمكن أن يؤدي للإضرار بالإنسان داخليا.

ولدى سؤالها ما هو تأثير الاهتمام الإعلامي المتزايد بها على "صحتها النفسية والبدنية"، أجابت "أي امرأة خاصة عندما تكون حاملا تكون ضعيفة للغاية، وهذا جعل الأمر أكثر صعوبة".

وأضافت: "شكرا لك على سؤالك حول صحتي، لأن الكثير لا يسألون ما إذا كنت بخير أم لا".

وقال توم: "هل من الإنصاف أن تكون الإجابة (لست حقيقة على ما يرام)؟". وبدت ميجان مرتبكة ثم أجابت "نعم".