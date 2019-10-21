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مجلس العموم البريطاني يرفض إجراء تصويت على اتفاق بريكست الجديد

مجلس العموم البريطاني
مجلس العموم البريطاني
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 9:32 م | آخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 9:32 م

رفض مجلس العموم البريطاني، اليوم الاثنين إجراء تصويت جديد داخل البرلمان حول الاتفاق الجديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع القادة الأوروبيين الأسبوع الماضي.

وقال رئيس مجلس العموم جون بيركو - حسبما ذكرت (سكاي نيوز) البريطانية - إن التصويت الذي تريد الحكومة إجراءه يشبه في جوهره التصويت الذي أجري يوم السبت الماضي وبالتالي فإنه مخالف لقواعد البرلمان، مضيفا أن السماح بإجراء تصويت جديد اليوم سيكون "مكرر ومخل بالقانون".

يذكر أنه في الجلسة التى عقدت أول أمس / السبت / لمجلس العموم البريطاني، صوت 322 نائبا مقابل 306 لصالح تعديل يقضي باحتجاز الموافقة على الاتفاق الذي أبرمه جونسون مؤخرا حول بريكست مع الاتحاد الأوروبي حتى يتم تقديم التشريعات اللازمة، حسبما ذكرت صحيفة بريطانية.

وطرح التعديلَ السير أوليفر ليتوين لإرغام جونسون على طلب تمديد لموعد بريكست من الاتحاد الأوروبي.


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