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أعلنت شركة "نستله" السويسرية العملاقة للمنتجات الغذائية أنها حققت نموا عضويا بنسبة 5ر3% في الأشهر التسعة من العام المالي 2020 ، مع نمو داخلي فعلي بلغ 3ر3% ونمو في التسعير بنسبة 2ر0% .

وبلغت المبيعات لفترة التسعة أشهر 9ر61 مليار فرنك سويسري (الدولار يعادل 9ر0 فرنك) مقابل 4ر68 مليار فرنك سويسري قبل عام.

وقال مارك شنايدر، الرئيس التنفيذي لنستله: "حافظت نستله على المرونة في بيئة صعبة ومتقلبة. وقد تصرف موظفونا بطريقة مسؤولة وسريعة للتخفيف من تأثير الجائحة العالمية وتكيفوا بسرعة مع احتياجات المستهلكين المتطورة".

وأشار إلى أن "النمو العضوي القوي دعمه الزخم المستمر في الأمريكتين، وبورينا بيت كير (لتغذية الحيوانات الأليفة) ونستله لعلوم الصحة، بالإضافة إلى تسريع أعمال القهوة لدينا في الربع الثالث".

وبالنسبة لعام 2020 بأكمله، تتوقع الشركة نمو المبيعات العضوية بنحو 3%. ومن المتوقع أن يتحسن هامش الربح التشغيلي التجاري، كما من المتوقع أن ترتفع ربحية السهم بالعملة الثابتة، وكفاءة رأس المال.