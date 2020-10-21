ترامب ينسحب من مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سي بي إس» ويهدد بنشر البث قبل موعده

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، بنشر مقابلة تلفزيونية مطولة قبل بثها، فيما قال إنها محاولة لفضح "تحيز" المحاورة.

ويوضح تعليق ترامب، الذي كتبه على حسابه تويتر، أن المقابلة مع الصحفية ليزلي ستال، من برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس"، انحرفت إلى منطقة أثارت غضب الرئيس.

وكتبت شبكة "سي بي إس" على تويتر أن ترامب قطع المقابلة مع ستال، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

ولطالما اتهم ترامب وسائل الإعلام الأمريكية بالتحيز ضده، لكن بث المقابلة قبل موعدها المقرر يوم الأحد القادم سيكون أمرا غير معتاد للغاية.

وقال ترامب في تغريدة: "يسعدني أن أبلغكم أنه من أجل الدقة في نقل المعلومة، أفكر في نشر مقابلتي مع ليزلي ستال الخاصة ببرنامج 60 دقيقة ، قبل موعد بثها المباشر ... سيتم القيام بذلك حتى يتمكن الجميع من الحصول على لمحة عما تدور حوله المقابلة الوهمية والمتحيزة".

وفي تغريدة منفصلة، وصف ترامب المقابلة بأنها "تدخل انتخابي مروع".