نصف تيري هنري نجم منتخب فرنسا السابق مواطنه كريم بنزيما على محمد صلاح نجم ليفربول بعد سؤال حول إن كان الفرعون المصري أفضل لاعب في العالم حاليا.

وقال هنري في تصريحات لشبكة Cbs الأمريكية:"الأهداف التي يسجلها صلاح في الوقت الحالي، جيدة للغاية. ولكن كيف يمكنك أن تنسى أمر ليفاندوفسكي؟ كيف يمكنك أن تنسى أمر بنزيما؟ كيف يمكنك أن تنسى ما يقوم به بنزيما مع منتخب بلاده أيضًا؟".

وأضاف:"الآن صلاح يعاني قليلاً مع مصر. إنه أمرا غير سهل. ولم يفعل هناك ما يقدمه مع ليفربول، أنا أحب صلاح. لكنه ليس الأفضل بعد".

وأكمل:"في مستواه الحالي، ألا تضع بنزيما بالطريقة التي يلعب بها ضمن الأفضل؟ ماذا يفعل لفرنسا وفي اليورو؟".

وواصل:" بالنسبة لي هذا هو سبب تقدم بنزيما لأنه كان لاعباً كاملاً، ولديه أهداف لفترة طويلة. صلاح أصبح لاعبًا جيدًا متكامل الآن، وليس مجرد هداف رائع".

وبسؤاله عما إذا كان صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي رد قائلا:"بمسافة واضحة".