أذربيجان تطلق سراح سائقي شاحنات إيرانيين كان تم توقيفهم بتهمة التهريب

أعلنت لجنة الجمارك في أذربيجان الإفراج عن سائقي شاحنات إيرانيين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن اللجنة القول، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسليمهم إلى بلادهم اليوم الخميس، كبادرة حسن نية.

وكان جرى اعتقال السائقين الشهر الماضي بتهمة التهريب وعبور حدود الدولة بشكل غير قانوني، بعد تسليمهم بضائع إلى منطقة ناجورنو كاراباخ عبر الأراضي الأرمينية. وتجدر الإشارة إلى أن ناجورنو كاراباخ متنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا.

وجاء الإفراج بعد ما حظرت السلطات الإيرانية أمس سفر مواطنيها للمنطقة.

وتصاعدت التوترات مؤخرا بين إيران وأذربيجان عندما زعمت إيران أن أذربيجان تسمح بتواجد للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الإيرانية الأذربيجانية.

ورغم أن إيران وأذربيجان دولتان مسلمتان بهما أغلبية شيعية وتربطهما علاقات عرقية ولغوية وتاريخية قوية، هناك توترات بينهما منذ الحرب التي دارت العام الماضي بين أذربيجان وأرمينيا المجاورة على صلة بمنطقة ناجورنو كاراباخ.

وأسفرت تلك الحرب عن استعادة أذربيجان مناطق على امتداد 130 كيلومترا (81 ميلا) من حدودها مع إيران، والتي كانت أرمينيا تسيطر عليها منذ التسعينيات. كما استعادت جزءا من الطريق السريع الرئيسي الذي يربط إيران بأرمينيا عبر أذربيجان، وهو طريق تجاري مهم إلى البحر الأسود وروسيا.

وقامت أذربيجان بفرض ضريبة عالية على الشاحنات الإيرانية التي تنقل البضائع إلى أرمينيا، وهو ما أثار غضب إيران، حيث إنه أدى في الواقع إلى شل حركة التجارة بينهما وقوّض وصول إيران إلى الأسواق الأبعد.