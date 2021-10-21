شكرى يؤكد على الحرص الذي توليه مصر لدعم الشقيقة ليبيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، على ما توليه مصر من حرص بالغ لدعم الشقيقة ليبيا في إطار العلاقات الثنائية أو عبر تعزيز مختلف المساعي التي من شأنها أن تفضي إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة، وتنفيذ كل مقررات خارطة الطريق التى أقرها الليبيون، وخروج جميع القوات الأجنبية العسكرية والمسلحة من ليبيا بما يلبي تطلعاتهم للانطلاق إلى مستقبل أفضل، ويسهم فى استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها.

جاء ذلك خلال اللقاء الدى عقده شكرى اليوم الخميس مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك فى مستهل زيارة الوزير شكري للعاصمة الليبية طرابلس للمشاركة فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا.

وقال السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بإن اللقاء تطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع فى ليبيا، بأن اللقاء شهد متابعة تطورات العلاقات الثنائية المصرية الليبية فى إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التي عقدت فى القاهرة فى شهر سبتمبر الماضي بما يحقق المزيد من التعاون بين البلدين، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين فى إطار ما يربطهما من صلات متعددة ووحدة هدف ومصير مشترك.

ومن جهته، أعرب رئيس الحكومة الليبية عن تقديره لدور مصر وجهودها الداعمة لتحقيق استقرار ليبيا ودفع كل مسارات التسوية السياسية وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف الليبية، مثمناً الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.