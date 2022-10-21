 أمطار رعدية وبرق وبرد ورياح في شمال سيناء - بوابة الشروق
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أمطار رعدية وبرق وبرد ورياح في شمال سيناء

أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 12:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 12:29 ص

تتعرض محافظة شمال سيناء حاليا لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بأصوات رعدية وبرق وموجة برد ورياح.
يذكر أنه سبق صدور قرار الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بإعادة رفع درجة الاستعداد في جميع أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة.
وتقوم غرفة العمليات بمتابعة تطورات الظروف الجوية أولا بأول.
وكان المحافظ قد أكد - في وقت سابق - أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، موجها باستعداد جميع المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

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