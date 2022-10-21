جهود أمنية لضبط 4 أطفال اشتركوا في سرقة هايبر ماركت بزفتى

تكثف مباحث قسم شرطة زفتي من جهودها لضبط 4 أطفال اشتركوا في سرقة هايبر ماركت بمنطقة الفندق والموقف، حيث تسلل طفل وطفلة للكاشير الخاص بالهايبر خلال تواجد الموظفة (الكاشيرة) داخل المحل، وقام طفلان آخران بمراقبة الموقف.



تلقى قسم شرطة مدينة زفتي، بلاغًا من صاحب هايبر ماركت شهير، بمشاهدته عبر كاميرات المراقبة أطفال يسرقون درج نقود المبيعات خلال تواجد الموظفة المسؤولة داخل الهايبر ماركت لقضاء بعض الحاجات، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، أوضح الفيديو قيام ثلاث أطفال بالمساعدة لتمكين الطفل الرابع من إتمام واقعة السرقة، وذلك ما أكده مقطع فيديو من كاميرات الهاييبر ماركت.



ويكشف مقطع الفيديو قيام أربعة أطفال بدخول الهايبر ماركت وإنتهاز فرصة عدم تواجد أحد علي درج النقود "الكاشير"، وتقسيم أنفسهم ليسرق أحدهم الأموال وتعاونه الفتاة وينتظر الطفلان الآخران أمام بابي الدخول والخروج لمتابعة ومراقبة الموقف، فيقوم الطفل بفتح الدرج وخطف ما يستطيع من أموال والذي بلغ ما يقرب من ألفي جنيه حسب رواية الكاشير ومدير الهايبر.



ويظهر الفيديو مجموعة أطفال لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات، يقومون بمراقبة الجو داخل هايبر ماركت، ويدخل طفلان بينهم طفلة ليقوم أحدهم بسرقة النقود من "الكاشير"، ويخرج مسرعًا ثم يدخل الآخرين بصحبة الطفلة لشراء بعض الأغراض بعد أن حصل أكبرهم علي نقود من السارق أثناء خروجه مسرعًا، ثم يعود التشكيل كاملا للوقوف إلى جانب الهايبر ماركت؛ لتقسيم الأموال وينصرفوا جميعًا.



وأكد أحد موظفى الهايبر انه حصل على صور الأطفال وسأل بين الجيران، خاصة سائقي سيرات الأجرة بموقف طنطا المجاور للهايبر ولكن دون جدوى، ولم يستدل أحد عليهم، مؤكدًا أنها المرة الأولى لظهور هؤلاء الأطفال بالمكان وربما المنطقة.



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.