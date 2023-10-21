رئيس الجزائر يأمر بتسيير جسر جوي إلى مطار العريش لإرسال المساعدات لقطاع غزة

أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء اليوم السبت، بتسيير جسر جوي إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية، لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة.



وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت: «قررت الجزائر بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة؛ لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح».



ولفتت الرئاسة الجزائرية إلى أن «المساعدات متمثلة في مواد غذائية وطبية وملابس وخيم، عن طريق جسر جوي مكون من العديد من طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي».



وذكر البيان أن «تلك المساعدات العاجلة تعبر عن التزام الجزائر قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق؛ الذي يتعرض إلى عدوان متواصل لاسيما في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل جائر».







وبدأت عمليات دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشمال سيناء في الساعة العاشرة صباح اليوم، وسط حالة من الفرحة والزغاريد من المتطوعين المتواجدين أمام المعبر لإيصال رسالة دعم للأشقاء الفلسطينيين.



ووصلت إلى مدينة العريش جوًا عبر مطار العريش الدولي، كميات كبيرة من المساعدات المقدمة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية لصالح أبناء قطاع غزة.



ويستلم الهلال الأحمر المصري تلك المساعدات ويتولى نقلها في شاحنات وتخزينها في مخازن مؤمنة في مدينة العريش، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، حال فتح معبر رفح البري.