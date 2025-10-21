بلومبرج: تايبيه تتوقع إحراز تقدم جيد قريبا في مفاوضات الرسوم الجمركية مع أمريكا

قال الرئيس التايواني لاي تشينج -تي اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تحقق المفاوضات الجارية بشأن الرسوم الجمركية بين تايبيه وواشنطن تقدمًا جيدًا في القريب العاجل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وكالة الأنباء المركزية التايوانية " سي إن إيه".

ونقلت بلومبرج عن لاي قوله، إن المباحثات بين الجانبين لم تتضمن التطرق للمسائل المتعلقة بسعر الصرف.

ومن ناحية أخرى أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقعاته بأن يتم إدراج تايبيه على جدول أعمال اجتماعه المقبل مع الرئيس الصيني شي جين بنج، كما تنبأ بتوقيع اتفاق تجاري.

يذكر أن لدى بكين علاقة متوترة بشكل خاص مع الرئيس لاي، الذي تتهمه بأنه انفصالي.

وهددت باستخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها، إذا لزم الأمر، وكثفت الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي في محاولة لتقويض إدارة لاي.