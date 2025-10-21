محافظ الغربية في جولة ليلية مفاجئة بطنطا لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ليلية مفاجئة بمدينة طنطا لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع وميادين حي أول طنطا، مؤكدًا أن جولاته الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل ميدانيًا، والتأكد من انتظام حملات النظافة وتحسين الصورة البصرية للعاصمة بالشكل الذي يليق بمكانتها كـ عروس الدلتا.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عناني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأحمد حسين، رئيس حي أول طنطا، ومحمد أبو سليم، رئيس حي ثان طنطا.

وخلال جولته سيرًا على الأقدام، تفقد المحافظ عددًا من الشوارع التجارية والرئيسية لمتابعة جهود رفع الإشغالات من الأرصفة، وإزالة أي مظاهر عشوائية أو تعديات على الطريق العام، موجّهًا بتكثيف الحملات اليومية واستمرار العمل الميداني على مدار اليوم لتحقيق الانضباط واستدامة النظافة في مختلف المناطق.

كما تفقد اللواء الجندي أعمال الإنارة والتجميل في الشوارع الحيوية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وموجهًا بتعزيز أعمال التشجير والتنسيق الحضري في الميادين الحيوية بما يعكس وجه طنطا المشرق.

وخلال جولته، حرص محافظ الغربية على التفاعل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية، واستمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى الخدمات، مؤكدًا أن المواطن هو محور العمل التنفيذي، وأن المحافظة تعمل على تلبية احتياجاته أولًا بأول. وأضاف أن التواجد الميداني المستمر هو السبيل الحقيقي لمتابعة الأداء وتقييم الجهود وتحقيق رضا المواطن.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن مدينة طنطا تشهد خطة متكاملة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة، مؤكدًا أن العمل الجماعي والانضباط الميداني هما أساس الحفاظ على المظهر اللائق لعاصمة الغربية.