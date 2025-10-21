استقرار الأسهم الأمريكية بالقرب من مستوياتها القياسية في التعاملات الصباحية

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بالقرب من مستوياتها القياسية مع توالي تقارير الأرباح ربع السنوية للشركات.

واستقر مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بدون تغيير تقريبا ليظل أقل بنحو 2ر0% من أعلى مستوى له على الإطلاق. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 5 نقاط أي ما يعادل أقل من 1ر0%، بحلول الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1ر0%.

وارتفع سهم جنرال موتورز للسيارات بنسبة 2ر10% بعد إعلانها عن نتائج ربع سنوية أفضل مما توقعه المحللون، ورفع توقعاتها لبعض الأهداف المالية للعام بأكمله.

وقالت الرئيسة التنفيذية لأكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة ماري بارا إن الشركة تتحرك بسرعة لتقليص خسائرها في عام 2026 وما بعده في قطاع السيارات الكهربائية، حيث بات واضحا أن الإقبال على السيارات الكهربائية سيكون أقل من المتوقع.

كما قفز سهما شركتي الخدمات النفطية هاليبرتون، ، وشركة علوم ومستلزمات التشخيص داناهر بأكثر من 8% بعد تحقيق أرباح أفضل من توقعات المحللين خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وارتفعت أسهم كوكاكولا بنسبة 4ر3%، وجنرال إلكتريك بنسبة 2ر4% بعد أن فاقت أرباحهما توقعات وول ستريت.