الرئاسي الليبي والأعلى الدولة يبحثان تعزيز العملية السياسية

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس محمد أمعزب، تعزيز التنسيق المشترك لدفع العملية السياسي في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن اللقاء جرى خلاله بحث مستجدات المشهد السياسي في البلاد، وسُبل تعزيز التنسيق المشترك بما يسهم في دفع العملية السياسية إلى الأمام، وتحقيق التوافق الوطني المنشود، وفقا لبوابة الوسط الليبية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الجانبين أكدا خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي، على "أهمية توحيد الجهود والمساعي الوطنية لضمان استمرار الاستقرار ودعم مسارات الحوار بين مختلف الأطراف، بما يهيئ المُناخ الملائم لإجراء الاستحقاقات السياسية المقبلة.

ولا تزال العملية السياسية متعثرة في ليبيا بسبب استمرار الخلافات بين المؤسسات والأطراف الرئيسية، فيما تستعد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعوة الأطراف الليبية إلى تقديم ترشيحاتها للمشاركة في الحوار المهيكل الذي تعتزم البعثة عقد جلساته خلال نوفمبر المقبل.