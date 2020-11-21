 السودان: تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان: تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أ ش أ
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 12:58 ص | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 12:58 ص

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٢٣١ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ٦ وفيات، فيما تم شفاء ١٢ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢٠٣ إصابات في الخرطوم، وباقي الحالات في ٦ ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٥ ألفا و ٥٣٠ حالة، بينها ١١٨٥ وفاة، و ٩٦٨٢ شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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