العاهل السعودي: مجموعة العشرين أثبتت قدرتها على تضافر الجهود لتخفيف آثار كورونا

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن مجموعة العشرين أثبتت قدرتها على تضافر الجهود لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم.

وذلك حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز، في خبر عاجل منذ قليل.

وتستضيف السعودية يومي السبت والاحد أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد بالرياض بشكل افتراضي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.