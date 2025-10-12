تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب في البحيرة لجلسة 10 نوفمبر

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حسن عبدالباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبوبكر عبدالفتاح محمد موسى، ومصطفى جلال علي حسن عامر، وعمرو هاني عبدالحميد خلاف، بتأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة، لجلسة 10 نوفمبر المقبل للمرافعة.

وقررت المحكمة، في جلستها الماضية بتاريخ 13 سبتمبر، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة، إلى جلسة اليوم الأحد، بسبب عدم حضور الطبيب الشرعي.

واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم إلى الطبيب الشرعي، الذي جرى استدعاؤه بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، وناقشه الدفاع ووجه له عدة أسئلة حول الواقعة وأسباب وفاة المجني عليه.