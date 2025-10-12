الجامعة العربية تستضيف جلسات نموذج محاكاة البرلمان العربي للشباب

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي و تحت شعار "هويتي عربية"، وبمشاركة واسعة من ممثلي الدول العربية.

وتنفذ فعاليات هذا النموذج، وزارة الشباب والرياضة المصرية بالتعاون مع قطاع الشؤون الإجتماعية – إدارة الشباب والرياضة بالجامعة العربية، وذلك خلال الفترة من ١١ - ١٨ أكتوبر الجاري .

وبدأت اليوم الجلسات الحوارية بجلسة للمفكر السياسي دكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، وذلك في إطار دعم العمل العربي المشترك وتمكين الشباب العربي من المشاركة الفاعلة في صنع القرار.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من وزير مفوض فيصل غسال، مدير إدارة الشباب و الرياضة، اللواء عبدالرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة المصرية، وعدد من ممثلي الوزارات والسفارات العربية في القاهرة، إلى جانب مشاركة واسعة من الشباب العربي الذين يمثلون مختلف الدول الأعضاء.

وخُصصت الجلسة الافتتاحية لمناقشة موضوع "الهوية العربية في ظل التحديات الراهنة" سواء السياسية أو الثقافية.

ومن جانبه أجرى د. عبدالمنعم سعيد مداخلة حول الهوية العربية و التحديات التي تواجهها، كما ركز على مفهوم العروبة الجديدة.

في الإطار ذاته شهدت الجلسة مناقشة بين الوفود المشاركة و استفسارات حول موضوع الجلسة.

كما ألقى ممثل وزارة الشباب والرياضة المصرية كلمة رحب فيها بالمشاركين، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية في تنفيذ النموذج الذي يُعدّ تجربة رائدة في تدريب القيادات الشابة على ممارسة الديمقراطية البرلمانية والتفكير النقدي وصنع القرار الجماعي.

وتشمل الجلسات مناقشة عدد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الراهنة في المنطقة العربية، إلى جانب عقد ورش عمل حول التحديات التي تواجه الشباب العربي وسبل توظيف طاقاتهم في خدمة مجتمعاتهم.