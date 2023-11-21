شهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مساء أمس الاثنين، بسينما هيبس، حفل تخرج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"، لتدريب شباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

في كلمته أعرب "البسيوني" عن سعادته، بتخرج دفعة جديدة من مشروع "ابدأ حلمك" ومشاهدة حلم جديد يتحقق بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، والتي أكدت بحق أن ثروة الوطن الحقيقية هي في أبنائه.

ووجه رئيس الهيئة الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، على دعمها الكامل للمشروع وكافة مشروعات وبرامج الهيئة. مؤكدا أن المشروع يحقق أهداف التنمية المستدامة التي ننشدها ويؤكد أن الاهتمام ببرامج بناء الإنسان محور أساس التنمية في الجمهورية الجديدة، مشيرا أن برامج ومشروعات رعاية واكتشاف الموهوبين ووضعهم على أولى خطوات الطريق من أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة التي تسير بخطى ثابثة في هذا المشروع الكبير والمهم.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لمحافظ الوادي الجديد ونائب المحافظ وأعضاء اللجنة العليا للمشروع والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه والفنان د. هاني كمال المدير التنفيذي للمشروع وكافة المدربين والمخرجين والعاملين والتنفيذيين المشاركين في فعاليات المشروع، مقدما تهنئتنه لأبطال دفعة مدينة الخارجة بمناسبة تخرجهم.

ووجهت حنان مجدي نائب المحافظ الشكر لوزارة الثقافة وقيادات الهيئة موضحة أن الفعاليات الثقافية لها آثار ممتدة، وتحدثت عن سينما هبيس إحدى المنشآت الثقافية التى لها دور مهم في بناء الإنسان المصرى بكافة فئاته العمرية والثقافية. وأثنت على الموهوبين المشاركين بدفعة الخارجة، وعلى فريق العمل والمدربين. وأكدت أن الخريجين هم أداء تنوير جديدة بالمحافظة، وسوف يتم دعمهم في مختلف المبادرات والفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظة. وفي ختام كلمتها قدمت تهنئتها لأبناء الدفعة وأعلنت رصد مكافأة مالية لكل عضو خريج بالدفعة.

بدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، ووجه المدير الفني للمشروع الشكر إلى وزارة الثقافة والهيئة وأشاد بقرارها تقسيم المحافظة علي مرحلتين، الخارجة التي يتم تخريج دفعتها الليلة، وغدا تخريج دفعة الثانية بالداخلة. وعبر عن سعادته بالعرض الختامي للفرقة الذي يعد نموذجا فنيا.

أعقب ذلك قدمت دفعة الخارجة عرض "صورة"، نتاج المشروع الذى أقيم على مدار ستة شهور. بمشاركة 40 متدربا من أبناء الخارجة. حيث قدم المتدربون لقطات فنية في العرض الغرض منها إظهار مهاراتهم وما وصلوا إليه من مستوى في ضوء البرنامج التدريبي المقرر. وكان من بين اللقطات فقرة خصصت تضامنا مع فلسطين وأبناء غزة وصمودهم ولاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

وفي الختام تم تبادل الدروع بين الهيئة والمحافظة، أعقبه تكريم التنفيذيين من الهيئة والمحافظة وفرع ثقافة الوادي الجديد وكافة الجهات المشاركة، وتكريم دفعة ابدأ حلمك من أبناء المدينة والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة.

يشار إلى أن العمل في المشروع بالخارجة بدأ في مارس الماضي، وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد، والتدريب علي الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، والدراما الكاتب سعيد حجاج، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، والتدريب على الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.