ماذا قالت حماس عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت؟

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علقت حركة حماس، اليوم الخميس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بدعوتها جميع الدول للتعاون مع المحكمة.

وقالت الحركة: "نحث جميع الدول حول العالم للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وجالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة".

وأضافت: "نؤكد أن محاولات الإدارة الأمريكية تعطيل خطوات المحكمة الجنائية الدولية عبر ترهيبها وقضاتها تعكس تواطؤها مع الاحتلال الصهيوني، وحمايته من محاسبة العدالة الدولية على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة".

في وقت سابق من هذا اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في فلسطين.

وبحسب المحكمة، فإن أوامر الاعتقال تصنف على أنها "سرية" من أجل حماية الشهود والحفاظ على سير التحقيقات.

ومع ذلك، فقد تقرر نشر المعلومات "نظرًا لأنه يبدو أن السلوك المشابه لما تمت مناقشته في مذكرة الاعتقال مستمر".

علاوة على ذلك، تضيف المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك مصلحة في إبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".