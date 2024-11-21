مصطفى بكري يناشد الرئيس السيسي: عندنا ناس لا تصلح محتاجة تتكل على الله

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بتفاني الرئيس السيسي وتكريسه ساعات طويلة من يومه في العمل، قائلا: «الرئيس السيسي بيصحى 5 الصبح، وكل يوم يبقى في مكتبه الساعة 7، وبيروح 11 أو 12»، متسائلا: «بينام كام ساعة؟ ساعات محدودة».

وأقر خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، بوجود مشاكل وأخطاء يجب إصلاحها، موجها حديثه للمواطنين: «اتكلم زي ما أنت عايز، قول في مشاكل في البلد، أنا لا أنكر هذه المشاكل، قول فيه أمور يجب أن نصلحها، الكمال لله سبحانه وتعالى، وإحنا عندنا مشاكل وأخطاء وعندنا ناس لا تصلح».

وطالب بكري، الرئيس السيسي باتخاذ قرارات وتغييرات في بعض المناصب، مضيفا: «نتمنى من السيد الرئيس إنه ياخد قرارات ويغير، في ناس محتاجة تتكل على الله، مش هتنفع معانا؛ لأنها مش حاسة بالناس ولا بألم الناس ولا مشاكل الناس».

وتابع: «اوعوا تفتكروا أن الرئيس بعيد أبدًا بالعكس، أحيانا نرى تطاولات كثيرة على السوشيال ميديا وغيرها، ويتحمل في صبر وأناة يتحمل بكل إيمان وبكل إخلاص؛ لأنه يعلم أن في مهمة حرب من الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، وحرب مع التهديدات من كل الاتجاهات الاستراتيجية، وحرب مع من يتآمرون بالداخل والخارج، وحرب مع الفساد والفاسدين اللي كل يوم تتكشف حاجات كثيرة جدًا».

وأشار إلى أن الرئيس يتخذ قرارات حاسمة ويحيل الكثير من الملفات للتحقيق، قائلا: «كان الله في عونه، عندما يستمع إلى أشياء وأشياء يأخد القرارات ويحول للتحقيقات، وهناك أشياء كثيرة جدًا لا تعلن، وأشياء ربما نعلمها نحن وغير مصرح لنا أن نعلن عنها؛ لكن الرئيس لا يتوانى عن المواجهة بكل حسم، ومعندوش ياما ارحميني غير مصلحة البلد».