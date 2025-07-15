لبنان يحظر التعامل مع جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله

- إلى جانب مؤسسات صرافة وجمعيات وهيئات مالية أخرى غير مرخصة

أعلن مصرف لبنان المركزي، الثلاثاء، حظر التعامل مع عدد من المؤسسات المالية غير المرخّصة من بينها جمعية "القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله".

وتعد "القرض الحسن" إحدى أهم المؤسسات المالية الاقتصادية لـ"حزب الله"، ولا تخضع لقانون "النقد والتسليف" اللبناني، وتم افتتاحها في ثمانينات القرن الماضي بصفة "جمعية خيرية".

وقال مصرف لبنان المركزي في بيان: "يُحظر على المصارف والمؤسسات المالية أن تقوم بأي تعامل بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، مع مؤسسات الصرافة غير المرخص لها أو الجمعيات والهيئات غير المرخصة".

ولفت إلى أن من "بين المؤسسات والجمعيات غير المرخصة جمعية القرض الحسن، وشركة سيدرز انتر.ش.م.ل، وشركة الميسر للتمويل والاستثمار، وبيت المال للمسلمين، وغيرهم من المؤسسات والهيئات والشركات والكتائب والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية".

ووفق "حزب الله"، تُقدم جمعية "القرض الحسن" قرض بلا فائدة لمساعدة الفقراء والمحتاجين في إطار سعيها لتحقيق التكافل الاجتماعي.

لكن الولايات المتحدة، تقول إن "حزب الله" يستخدم الجمعية كـ"غطاء لإدارة الأنشطة المالية" له والوصول إلى النظام المالي العالمي، وحظرت منذ عام 2007 التعامل معها.

وخلال الحرب الأخيرة على لبنان التي انتهت بتوقيع اتفاق لوقف النار في 27 نوفمبر 2024، شنت إسرائيل سلسلة غارات على فروع الجمعية بأنحاء البلاد