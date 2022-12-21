تأجيل محاكمة متهم بقتل شاب خلال مشاجرة في طوخ بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة، ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب في مشاجرة بقرية زاوية بلتان في طوخ، لجلسة اليوم الثاني من دور يناير المقبل.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 10636جنح مركز طوخ لسنة 2022، المقيدة برقم 1193 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أنه في يوم 4/ 5/ 2022، قام "أحمد السيد أحمد الخولي"، 22 سنة، عامل بكافيتريا في قرية زاوية بلتان بدائرة مركز طوخ، بقتل المجني عليه "حسن إبراهيم فوزي" عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه وعلى إثر نشوب مشاجرة بينهما استل أداة "قطعة كسر سيراميك"، وما أن ظفر به حتى عاجله بضربة قطعية غائرة في الجانب الأيسر من العنق باستخدام الأداة قاصدا ازهاق روحه، فأحدث به اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "قطعة كسر سيراميك".