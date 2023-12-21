ممثلو الادعاء في ألمانيا يحققون بشأن وفاة عائلة ألمانية في غزة

تسببت قضية تتعلق بأسرة مكونة من ستة أفراد، كانت تعيش في مدينة دورتموند الألمانية قبل أن تنتقل إلى غزة، حيث يعتقد أن أفرادها قد لقوا حتفهم في أواخر أكتوبر الماضي، في دفع ممثلي الادعاء في ألمانيا إلى التحقيق بشأن سبب وفاتهم.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام في دورتموند، اليوم الخميس، إن صاروخا يزعم أنه أصاب المنزل الذي كان يقيم فيه الزوجان وأطفالهما الأربعة بغزة.

وأوضح ممثل الادعاء أنهم يحققون أولا للتأكد مما إذا كانت الأسرة قد لقت حتفها بالفعل، وما الظروف التي أدت إلى ذلك.

وقال شقيق رب الاسرة، إن الستة قتلوا في هجوم صاروخي على قطاع غزة.

وأحال ممثلو الادعاء الاتحاديين القضية إلى سلطات دورتموند، وهي المنطقة التي عاشت فيها العائلة آخر مرة في ألمانيا، بسبب عدم وقوعها ضمن اختصاصهم.