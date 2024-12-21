مقتل 38 شخصا وفقد أكثر من 100 آخرين بالكونغو الديمقراطية بعد انقلاب عبارة ركاب بنهر بوسيرا

ذكر مسئولون محليون وشهود عيان أنه تم تأكيد وفاة 38 شخصا بينما ما زال ما يربو على 100 شخص مفقودين بعدما انقلبت عبارة ركاب حمولتها زائدة في الكونغو الديمقراطية في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة.

وتم تأكيد إنقاذ 20 شخصا حتى الآن.

وكانت العبارة تبحر في نهر بوريسا شمال شرق الكونغو ضمن قافلة سفن أخرى، وكان الركاب بشكل رئيسي من التجار العائدين إلى منازلهم لحضور عيد الميلاد (الكريسماس)، حسبما ذكر جوزيف كانولينجولي عمدة إنجيدي، آخر بلدة قبل موقع الحادث.

وذكر ندولو كادي، أحد سكان إنجيندي، أن العبارة كانت تحمل "أكثر من 400 شخص لأنها كانت تمر باثنين من الموانىء وهما إنجيندي ولوولو وهى في طريقها إلى بويندي، لذلك فإن هناك سببا للاعتقاد بأن عدد الوفيات كان أكبر".

وكان المسؤولون الكونغوليون يحذرون في كثير من الأحيان من التحميل الزائد للعبارات وتعهدوا بمعاقبة أولئك الذين ينتهكون تدابير السلامة للنقل الالنهرى والبحرى . ومع ذلك، فإنه في المناطق النائية التي يأتي منها معظم الركاب، لا يستطيع الكثيرون تحمل تكاليف النقل العام للطرق البرية القليلة المتاحة.