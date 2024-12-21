مقتل 9 وإصابة 14 في حادث سير غربي إيران

لقي تسعة أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، إثر سقوط حافلة ركاب للسفر بين المدن، في وادٍ غربي إيران، بعد أن فقد السائق السيطرة على الحافلة التي كانت تسير بسرعة جنونية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.

وذكر التلفزيون الرسمي في تقرير له، أن ستة من الضحايا التسعة لقوا مصرعهم على الفور في موقع الحادث، في المنطقة الواقعة على الطريق الذي يربط بين بلدتي أنديشمك وبل دختر، بينما توفى ثلاثة آخرون بعد نقلهم للمستشفيات القريبة، وأصيب 14 راكبا.

وتقع المنطقة الجبلية النائية على بعد 450 كيلومترا (280 ميلا) جنوب غرب العاصمة طهران.

وقالت وكالة أنباء إرنا الإيرانية إن الركاب جنود وكانوا يسافرون من جنوب البلاد إلى غربها، وأن الحافلة كانت تقل 27 شخصا.

وتعتقد الشرطة أن السائق كان مسرعا وفقد السيطرة على الحافلة.