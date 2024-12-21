بسيوني يرفض خوض مباريات ودية استعدادا للزمالك

رفض عبد الحميد بسيوني، المدير الفنى لطلائع الجيش، فكرة إقامة مباراة ودية قبل مواجهة الزمالك المقبلة المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري نظراً لضيق الوقت.

ويعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات الزمالك الأخيرة سواء فى الدورى المصرى أو بطولة الكونفدرالية؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بدورى nile.

وأثبتت الاشعة التى خضع لها مصطفى الخواجة إصابته بمزق فى العضلة السمانة وغيابه عن مواجهة الزمالك، وهى الاصابة التى تعرض لها فى مباراة بتروجت ببطولة الدوري بعد نزوله بديلا ليغادر اللقاء فوراً.