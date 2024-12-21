 الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة أطلقت من جهة الشرق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة أطلقت من جهة الشرق


نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 4:13 م | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 4:13 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، اعتراض طائرة بدون طيار «مسيّرة»، أطلقت من جهة الشرق.

جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

من جانبها، رجحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المسيرة التي تم اعتراضها أُطلقت من اليمن.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال أن «صاروخا» أطلق من اليمن أصاب الأراضي الإسرائيلية قرب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.

وقال مسعفون إن 16 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة شظايا الزجاج، بينما أصيب 14 شخصا بكدمات أثناء تدافعهم إلى الملاجئ.

وتسبب إطلاق الصاروخ في انطلاق صافرات الإنذار في وسط إسرائيل عند الساعة 3:44 فجرا، ما أدى إلى هروع ملايين الأشخاص إلى الملاجئ.

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