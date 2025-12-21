محافظ أسوان يوجه الوحدات المحلية بالتعامل مع شكاوى المواطنين وإنهاء مشاكل الصرف الصحي  

وجه إسماعيل كمال محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة إدفو زهجر سليمان للتعامل مع شكوى أهالي قرية حاجر البلاليص بشأن مكامير الفحم المخالفة وسط الكتلة السكانية، وتمت المعاينة الميدانية، وأزالت الوحدة المحلية لمكمور الفحم، وجرى عمل تعهد من قبل المشكو في حقه بعدم تكرار المخالفة.

وتعامل فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقيادة المهندسة سوزان متولي، مع شكوى أهالي قرية الكاجوج بكوم أمبو الخاصة بالصرف الصحي، إذ تشهد القرية تنفيذ أكبر مشروع متكامل للصرف الصحي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وقالت المهندسة سوزان متولي، إن محافظ أسوان زار قرية الكاجوج التابعة لقرى سلوا بحري وتفقد لمشروع الصرف الصحي بالقرية والمقرر نهوه بنهاية شهر ديسمبر 2025 بتكلفة 150 مليون جنيه، بطاقة 3 آلاف م3 / يوم لخدمة 9 آلاف نسمة من أهالي القرية، وبالتزامن مع ذلك جار استكمال الوصلات المنزلية لنحو 2000 منزل، ليكون المشروع جاهز بشكل كامل لدخول الخدمة بنهاية ديسمبر الجاري.وتابعت: "تكامل مع ذلك تعاون رئيس مركز ومدينة

كوم أمبو سمير سعد، مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لنزح وشفط مياه الصرف الصحي من الخزانات الأرضية الخاصة بالمنازل أولا بأول؛ لحين التشغيل الفعلي للمشروع الجديد".

وكشفت سوزان متولي، عن التدخل لحل شكوى أهالي قرية فطيرة بحري بكوم أمبو، إذ ينفذ مشروع متكامل للصرف الصحي بقروي إقليت، والذي يخدم قرية فطيرة بحري، ويضم المشروع محطة معالجة بطاقة 20/30 ألف م3/ يوم بنظام المعالجة الثلاثية، ويتكلف إنشاؤها 700 مليون جنيه؛ ليتم التشغيل التجريبي للمحطة لتستقبل تصرفات 20 محطة رفع بمركزي كوم أمبو ونصر النوبة، ويساهم المشروع بشكل كامل في القضاء على المشكلة.

وفي نفس الوقت، تقوم الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب؛ لتوفير سيارات لكسح وشفط أي تراكمات للمياه من الشوارع أو المنازل.

وفي نفس السياق، أوضح مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور محمد عبد الهادي، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان، شكلت لجنة فنية للوقوف ميدانيا على توافر الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف بمستشفى دراو المركزي، وجرى التأكد من ذلك، ومن الالتزام الكامل بمواعيد النوبتجيات الطبية على مدار الـ24 ساعة، وعدم السماح بأي تقصير يمس جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد تعزيز منظومة الإسعاف من خلال الدفع بسيارات إسعاف إضافية جاهزة ومجهزة طبياً، وضمان سرعة الإستجابة للبلاغات الطارئة والتنسيق الكامل مع مرفق الإسعاف لتقليل زمن الوصول والتعامل الفورى مع الحالات الحرجة.

وقال المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إنه تنفيذا لتكليفات المحافظ إسماعيل كمال لتخفيف أي معاناة عن أهالي منطقة خور عواضة بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي للمنطقة، يجري تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط الصرف الصحي على مستوى مناطق خور عواضه والسيل الجديد والريفي بالكامل ضمن مشروعات الخطة الآجلة بتكلفة إجمالية 1.3 مليار جنيه.

وكشف عن إعداد الدراسة التفصيلية والتصميمات الخاصة بالمشروع، وجار توفير الاعتمادات المالية له بقيمة تقديرية تصل إلى 100 مليون جنيه تشمل إنشاء محطة جديدة للصرف بقدرة 20 ألف م3 / يوم، بواسطة شركة صرف القاهرة الكبرى، وبأطوال تصل إلى 12 كم؛ ليكون ذلك بمثابة الحل النهائي الذي يساهم في القضاء على مشاكل الصرف الصحي المتكررة.