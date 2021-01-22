الجيش السوري يعلن التصدي لهجوم صاروخي اسرائيلي

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أعلن الجيش السوري أنه تصدى فجر اليوم الجمعة لعدوان جوي إسرائيلي برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية في محيط محافظة حماة وأسقط معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أنه “حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة .. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها”.

وبحسب المصدر "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لاعتداءات إسرائيلية متكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سوريا حيث كان العدو الإسرائيلي داعما أساسيا للتنظيمات الإرهابية".