أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم السبت، ضبط مركب صيد ليبي مشيرة إلى أنه كان "في وضعية غير قانونية بمنطقة صيد خاصة تونسية".

ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الوزارة قولها إن "وحدة بحرية تابعة لجيش البحر ضبطت مركب صيد بالجر ليبي وعلى متنه 16 بحارا (1 ليبي و1 تونسي و13 مصريا و1 سوداني) في وضعية صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية بالموقع شمال شرق الكتف من ولاية مدنين على بعد 34 كلم"، بحسب وكالة سبوتنيك.

جاء تحرك الوحدة البحرية التونسية بعد تلقيها بلاغا من وزارة الدفاع الوطني برفع مخالفة ضد هذا المركب واقتياده إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنه.

ويوم الاثنين الماضي، ضبطت وحدة بحرية تونسية، مركب صيد بالجر ليبي وعلى متنه 11 بحارا (ليبي و10 مصريين) في وضعية صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية بالموقع شمال شرق الكتف على بعد 40 كلم، وفق بيان لوزارة الدفاع التونسية.

وعمدت الوحدة البحرية التونسية إلى رفع مخالفة ضد المركب المذكور واقتياده إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنه.