أحمد فهمي يعود لتقديم البرامج من خلال «أحلى كلام»

يستعد الفنان أحمد فهمي، لتقديم برنامج جديد يحمل اسم "أحلى كلام"، من المقرر عرضه قريبا على شاشة قناة "الحياة".

وقال الفنان أحمد فهمي، في بيان صحفي له، إن البرنامج يحتوي على عدد من الفقرات التي تتسم بالمرح، فسيكون هناك ألعاب ذهنية، بالإضافة لففرات المزيكا والغناء.

وطرح أحمد فهمي مؤخرا، الإعلان التشويقي للبرنامج، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في الإعلان وهو يتحدث عن مواهبه، بداية من العزف على آلة الكمان، ثم الغناء والتمثيل مرورا بتقديم البرامج.

وسبق وقدم أحمد فهمي برامجا تليفزيونية، مثل "آراب أيدول"، كما شارك الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور في برنامج "سهرانين معاكم بالبيت"، الذي أذيع على شاشة mbc.

ومن ناحية أخرى، يستعد أحمد فهمي لبدء تصوير مسلسل "الرواية"، الذي يتكون من 10 حلقات، من إخراج أمير شوقي، ويشاركه كلا من محمود عبدالمغني، وآيتن عامر، وشيري عادل.