ضبط شخصين وفتاة لاختلاقهما واقعة اختطافها في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخصين وفتاة لاختلاقهم واقعة اختطاف الأخيرة، ومطالبة والدها بفدية مالية لإطلاق سراحها في القاهرة.



البداية بتلقي قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شخص بأنه عقب خروج ابنته 15 عاما من محل سكنها ورد إليه اتصال هاتفي من هاتفها المحمول وتواصل معه شخص "مجهول" أخبره خلاله باختطاف نجلته ومساومته على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحها.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم التوصل إلى تحديد المشار إليهشخص - مقيم بالجيزة، وأمكن ضبطه.



بمواجهته أقر باتفاقه مع شخص - مقيم بذات العنوان على اختلاق واقعة الاختطاف واقتسام المبلغ المالي فيما بينهما.



كما أمكن ضبط الأخير وبصحبته "المبلغ بغيابها" بدائرة القسم وبمواجهتهما اعترفا باتفاقهما على إختلاق الواقعة على النحو المشار إليه للتحصل على مبلغ مالي من والدها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.