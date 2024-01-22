حماس: نتنياهو يجهض كل المبادرات لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الحركة تناقش أي اتصالات وأفكار ومبادرات لوقف إطلاق النار في غزة بجدية، منوهًا في الوقت نفسه، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يكذب على الجميع.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين: «المحصلة الواضحة أن نتنياهو يكذب على الجميع الوسطاء وحكومته وأهالي الأسرى لدى المقاومة، وبكذبه وما يفعله يجهض كل المبادرات التي تقدمها الأطراف المختلفة لوقف إطلاق النار».



وشدد على أن «أي مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة، يجب أن تكون قاعدتها إنهاء العدوان وتفضي لتبادل الأسرى»، واصفًا نتنياهو، بأنه «محتال كبير مع حلفائه وكاذب كبير مع جمهوره».



واستطرد: «لا يمكن الحديث عن تفاؤل بنجاح أي مبادرة مطروحة طالما استمر نتنياهو في هذا السلوك، وفي الحركة نحن حريصون على وقف العدوان وإنقاذ شعبنا من المجزرة».



وأكد أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدًا على أرضه، معقبًا: «تلك الأرض شهدت تعاقب الغزاة على مر القرون؛ لكن سيبقى الشعب ويعيد بناء وطنه من جديد».