متحدث الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تزرع بذور الكراهية بقصفها المستمر على غزة

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميجيل بوينو، إنّ الاتحاد الأوروبي ناقش اليوم في اجتماع بروكسل حلولا مستدامة؛ لإنهاء الصراع بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد بوينو، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، على أن تأسيس الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع.

وأضاف: «حل الدولتين ينهي الصراع، ومسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إن الوقت حان لحشد دولي كبير في تجاه تأسيس الدولة الفلسطينية».

ونوه أن «بوريل صرح بأن أي استراتيجية مبني على حل عسكري لن تنفع، أو تحقق أهدافا حقيقية على الأرض بشكل مستدام».

واستطرد: «بهذا القصف المستمر تزرع إسرائيل بذور الكراهية للأجيال التي في أيديها تحقيق السلام المستدام، وبالتالي، نحن نريد حلا آخر، وهو الحل السياسي وهو ما يرفضه نتنياهو».