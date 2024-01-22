الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب خان يونس

استُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة المواصي غرب خان يونس التي تؤوي نازحين من عدة مناطق في القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تلقّت بلاغت عن وجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي، دون تمكنها من الوصول إليهم حتى اللحظة، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان القصف.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء غرب خان يونس منذ فجر اليوم، وتحاصر مستشفيي ناصر الطبي والأمل، حيث وصل ما لا يقل عن 30 شهيدا مستشفى ناصر إثر القصف المتواصل.

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت مدفعية الاحتلال بكثافة محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس، رغم وجود عدد كبير من النازحين فيها.

وأكدت مصادر محلية أن مدينة خان يونس سجلت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى من النازحين جراء القصف الإسرائيلي العنيف منذ فجر اليوم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 25,105 شهداء، و62,681 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.