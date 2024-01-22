عروض فنية متنوعة في احتفالية ثقافة الإسكندرية باليوم العالمي للمعاقين

نظم فرع ثقافة الإسكندرية، الأحد، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، حيث أكد المشاركون أن ذوي الإعاقة، يعيشون عصرهم الذهبي في عصر الحكومة الجديدة.

وبدأت مراسم الاحتفالية بتقديم عروض فنية متنوعة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، قدمها فريق الأقزام بقيادة المدرب والمخرج مصطفى الروش، وسط تفاعل من الحضور.

كما نظم فرع مديرية الثقافة، بالتعاون مع مجموعة مراكز تميز المتخصصة التابعة لمؤسسة الخدمات المتكاملة للطفل والأسرة للاحتفال باليوم العالمي للمعاقين، ومرور 10 أعوام على إنشاء وتأسيس مؤسسة الخدمات المتكاملة للطفل والأسرة، والتابع لها مجموعة مراكز تميز المتخصصة في الإسكندرية.

وقال الدكتور مينا مملوك، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إنه وفقاً لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، فإنه يصل عدد ذوى الإعاقة إلى 10.7 مليون معاق على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن هذه الفئة تعيش عصرها الذهبي في عهد الجمهورية الجديدة والرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن مصر وقعت على اتفاقيات دولية بشأن ذوي الإعاقة.

واستعرض مملوك، خلال الأمسية، مجموعات المجريات العلمية بشأن ذوي الإعاقة في الإسكندرية، ملقياً الضوء والتركيز علي هذا الأمر، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بين المؤسسة وكلية الطب في جامعة عين شمس.

وشارك الحضور مجموعات ذوي الإعاقة الذين قدموا عروضا فنية متنوعة، فرحتهم بالتفاعل المجتمعي والانخراط من خلال التفاعل معهم وإحساسهم بأنهم ليسوا فئة "منبوذة" في المجتمع المصري.