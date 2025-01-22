قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء، 25 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون».

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، صباح الأربعاء، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، وبيت لحم، ورام الله، وجنين، وطولكرم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، بالإضافة إلى عمليات التنكيل الواسعة، الاعتداءات والتهديدات بحقّ المواطنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وجددت التنويه أن قوات الاحتلال تنفذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.