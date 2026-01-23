محافظ الأقصر: إنجاز إنشاء أول حمام سباحة أوليمبي بمواصفات دولية في جنوب الصعيد

قال المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، إن من ضمن إنجازات المحافظة الانتهاء من أعمال إنشاء وافتتاح حمام السباحة الأوليمبي، والذي كان من المقرر افتتاحه عام 2015، إلا أنه ظل متعثرا لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يتم استكماله ودخوله الخدمة خلال الفترة الحالية.

وأوضح عمارة، في لقاء مع وفد من نقابة الصحفيين، أن حمام السباحة مقام على مساحة إجمالية تبلغ 7500 متر مربع، ويضم حمام سباحة أوليمبيا مجهزا لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة، إلى جانب مدرجات تتسع لأكثر من 2500 فرد، وحمام سباحة مخصص للأطفال.

وأشار إلى أن المجمع يضم أيضا قسما للعلاج الطبيعي، وغرف ملابس، وغرفا إدارية، وقاعات للمناسبات، فضلا عن كافتيريات، ومطاعم، ومحال تجارية، ودورات مياه، بما يجعله صرحا رياضيا وخدميا متكاملا يخدم أبناء المحافظة ومحافظات جنوب الصعيد.

وأكد محافظ الأقصر أن المشروع يُعد أول حمام سباحة أوليمبي بمواصفات دولية في جنوب الصعيد، مشيرا إلى أنه تم إسناد تشغيله إلى إحدى شركات الاستثمار الرياضي، بما يضمن الإدارة الاحترافية والاستغلال الأمثل للمنشأة.

وأضاف أن افتتاح المشروع يأتي في إطار دعم البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، وتوفير منشآت حديثة تسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، إلى جانب فتح آفاق جديدة لاستضافة البطولات والأنشطة الرياضية المختلفة، بما يعود بالنفع على أبناء الأقصر.