ويتكوف يجري مباحثات مع بوتين اليوم في موسكو بشأن إنهاء الحرب بأوكرانيا

من المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الخميس في مسعى جديد لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتأتي هذه المحادثات بعد عدة اجتماعات بين ممثلين أمريكيين وأوكرانيين وزعماء أوروبيين.

وقال المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف، إن الاجتماع مندرج ضمن جدول أعمال الرئيس الروسي. وأكد ويتكوف لقناة (سي إن بي سي) الأمريكية عقد اجتماع مع بوتين اليوم الخميس.

وسيواصل جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرافقة ويتكوف في هذه الزيارة، بعد أن كانا في موسكو في ديسمبر الماضي لإجراء محادثات مع بوتين. ويوم الثلاثاء، التقيا بالمفاوض الروسي كيريل دميتريف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وتسعى واشنطن للتوسط من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقارب أربع سنوات. ومع ذلك، فإن المواقف بين موسكو وكييف ما تزال متباعدة بشأن القضايا الجوهرية، مثل المطالب الإقليمية الروسية في أوكرانيا، حيث تصر روسيا حتى الآن على أقصى مطالبها.

وتجري الولايات المتحدة محادثات مع أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين من جهة، ومع روسيا من جهة أخرى، بينما لا توجد مفاوضات مباشرة حاليا بين موسكو وكييف.