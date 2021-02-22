أعرب الفنان خالد سليم، عن سعادته بردود أفعال الجمهور حول مسلسل «جمال الحريم»، قائلًا إن ردود الأفعال على هذا النوع من الدراما فاقت كل التوقعات.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن الناس أعجبت بالموسيقى التصويرية للمسلسل، مؤكدًا أنه تم تنفيذها بشكل جيد.

وذكر أنه كان يترك الناس لتوقعاتها، ولم يبدي أي ردود حول دوره في المسلسل، وتوقعات الجمهور حول شراكته في أذى نور، مضيفًا أن الإنشاد الديني أحدث فارقًا معه.

وشارك في بطولة مسلسل «جمال الحريم» كل من، الفنانة نور اللبنانية، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وفراس سعيد، وحازم سمير، ومن تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.