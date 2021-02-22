 البيت الأبيض: بايدن سيجري محادثة مع العاهل السعودي في الوقت المناسب - بوابة الشروق
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البيت الأبيض: بايدن سيجري محادثة مع العاهل السعودي في الوقت المناسب

بايدن - ارشيفية
بايدن - ارشيفية

نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 10:32 م | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 10:32 م
أفاد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأنه من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثة مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز "في الوقت المناسب.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أجابت الأسبوع الماضي عن سؤال حول موعد إجراء حديث بين بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قائلة: "لقد أوضحنا منذ البداية أننا سنقوم بإعادة ضبط علاقتنا مع السعودية".

وأضافت: "وجزء من ذلك هو إعادة الاتصال بين الولايات المتحدة والسعودية ليكون بين الرئيس والملك. أتوقع أنه في الوقت المناسب، سيجري الرئيس محادثة مع الملك سلمان، لكن ليس لدي توقعات بالجدول الزمني لهذه المحادثة".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق أن تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، بشأن موعد الحديث بين الرئيس جو بايدن والعاهل السعودي بالضبط كانت بمثابة "ضربة قوية" لولي العهد السعودي.

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